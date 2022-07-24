Вольф: команда сработала отлично на Гран-при Франции

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу итогов Гран-при Франции, где оба пилота немецкой команды попали на подиум.

«Нам нужно оставаться скромными. Наша машина сейчас просто не годится для того, чтобы бороться с парнями впереди. Я всегда немного пессимистичен, потому что так и должно быть. Нам просто не хватает шести или семи десятых до лидеров.

В целом командная работа была отличной, гонщики проделали действительно хорошую работу. Джордж был умён и быстр, Льюис — настоящий лев. В день гонки мы выкладываемся по максимуму», — приводит слова Вольфа Sky Sports.