Вольф: команда сработала отлично на Гран-при Франции
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу итогов Гран-при Франции, где оба пилота немецкой команды попали на подиум.
«Нам нужно оставаться скромными. Наша машина сейчас просто не годится для того, чтобы бороться с парнями впереди. Я всегда немного пессимистичен, потому что так и должно быть. Нам просто не хватает шести или семи десятых до лидеров.
В целом командная работа была отличной, гонщики проделали действительно хорошую работу. Джордж был умён и быстр, Льюис — настоящий лев. В день гонки мы выкладываемся по максимуму», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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