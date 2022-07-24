Алонсо установил рекорд Ф-1, обойдя Райкконена, и угрожает ещё одному достижению Кими

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1 по числу пройденных в гонке кругов. Преодолев три стартовых круга Гран-при Франции, Алонсо опередил чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена. Теперь на счету Фернандо 18 672 круга в гонках Формулы-1.



Отметим, что в настоящий момент Алонсо угрожает ещё одному достижению финского гонщика. Кими удерживает лидерство по числу гонок, в которых он финишировал. На счету Райкконена 278 законченных гонок, у Алонсо — 275. Таким образом, если пилот «Альпин» обойдётся без сходов, то сможет опередить Кими уже по итогам Гран-при Нидерландов. Однако Алонсо столкнётся с конкуренцией со стороны ещё одного действующего пилота Формулы-1: на счету Льюиса Хэмилтона 272 финиша в гонках.