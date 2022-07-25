Росберг — о втором пит-стопе Сайнса: что вообще происходит в «Феррари»?

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг раскритиковал «Феррари» за решение организовать испанцу Карлосу Сайнсу второй пит-стоп, лишивший его шанса на подиум в гонке Гран-при Франции.
«Во-первых, он был в самом эпицентре борьбы на трассе, и вся его команда больше не смотрела на это, они опустили головы, делая расчеты времени пит-стопов, и разговаривали с ним в самый разгар борьбы.
Я говорю: «Ребята, что вы делаете?». А потом Карлос выходит на третье место, шины были бы в порядке до самого конца, и у него даже был шанс обойти Льюиса. Однако вместо этого его загнали на пит-стоп, после чего он не смог подняться выше пятого места.
Что там происходит? Действительно, я думаю, что им пора что-то менять, что-то серьёзно менять. Я не могу это объяснить. Маттиа действительно нужно разобраться с этим и внести серьёзные изменения», — приводит слова Росберга PlanetF1.
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