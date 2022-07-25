Латифи сообщил, что руль в его машине был смещён от центра

Пилот «Уильямса» Николас Латифи пожаловался на ряд мелких проблем с машиной. В частности, канадец упомянул о том, что руль в его болиде был смещён от центра.
«Ощущение, что у нас много мелких проблем, которых у нас быть не должно. Весь уик-энд рулевое колесо в моей машине было смещено в сторону от центра и мы не могли уже это исправить, так как парк был закрыт. Это тревожно и в принципе расстраивает пилота, так как это очень неудобно.
Получил ли я какие-то объяснения? Пока нет», — цитирует Латифи Motorsport.
В «Уильямсе» назвали проблему незначительной и отметили, что было сложно это исправить, так как действовал комендантский час и не было возможности заниматься с машиной столько времени, сколько было необходимо.
Также напомним, что перед Гран-при Франции Латифи получил первое серьёзное обновление машины.
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