Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Латифи сообщил, что руль в его машине был смещён от центра

Латифи сообщил, что руль в его машине был смещён от центра
Комментарии

Пилот «Уильямса» Николас Латифи пожаловался на ряд мелких проблем с машиной. В частности, канадец упомянул о том, что руль в его болиде был смещён от центра.

«Ощущение, что у нас много мелких проблем, которых у нас быть не должно. Весь уик-энд рулевое колесо в моей машине было смещено в сторону от центра и мы не могли уже это исправить, так как парк был закрыт. Это тревожно и в принципе расстраивает пилота, так как это очень неудобно.

Получил ли я какие-то объяснения? Пока нет», — цитирует Латифи Motorsport.

В «Уильямсе» назвали проблему незначительной и отметили, что было сложно это исправить, так как действовал комендантский час и не было возможности заниматься с машиной столько времени, сколько было необходимо.

Также напомним, что перед Гран-при Франции Латифи получил первое серьёзное обновление машины.

Новость по теме
Николас Латифи впервые в этом сезоне Формулы-1 получит глобально обновлённый болид
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022