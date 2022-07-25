Бинотто встал на защиту Леклера после его схода во Франции

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу пилота команды Шарля Леклера после Гран-при Франции. Напомним, у Леклера, шедшего лидером, возникли проблемы с управлением, после чего он врезался в отбойник и выбыл из соревнований.

«Леклер склонен к частым ошибкам? Я думаю, что это немного несправедливое суждение. Такое случается, когда вы выжимаете максимум из себя и из машины. Мы с ним не торопимся обсуждать и делать какие-то выводы, но на данный момент нет причин обвинять его.



Я уверен, что он извлечёт из этого урок. Мы всегда видели, что Шарль очень остро и хорошо реагирует на то, когда он совершает ошибки. И я уверен, что он вернется в Венгрию более сильным и голодным», — приводит слова Бинотто Motorsport.