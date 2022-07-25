Хюлькенберг — о словах Леклера про аварию: может, он тоже хочет защитить «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг высказался по поводу слов Шарля Леклера после его схода на Гран-при Франции. Напомним, Леклера, шедший лидером, потерял контроль над машиной, после чего он врезался в отбойник и выбыл из соревнований.
«Это немного забавно. Может, он тоже хочет защитить «Феррари», — приводит слова Хюлькенберга F1-Insider.
Победителем гонки Гран-при Франции стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе и третье место заняли гонщики «Мерседеса» – британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
Гран-при Франции. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.
7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.
8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.
Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.
- 25 июля 2022
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:46
-
15:38
-
14:44
-
14:13
-
13:39
-
13:03
-
12:59
-
12:41
-
12:25
-
12:04
-
11:58
-
10:54
-
10:50
-
09:50
-
09:46
-
09:26
-
00:40
-
00:36
-
00:33
- 24 июля 2022
-
23:46
-
22:59
-
22:40
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:33
-
21:04