Риккардо четыре раза случайно назвал Норриса «засранцем» в прямом эфире

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо попал в курьёзную ситуацию после завершения Гран-при Франции, сообщает PlanetF1. Во время интервью итальянской прессе Риккардо четыре раза назвал своего напарника Ландо Норриса «засранцем» в эфире национального телевидения.



Во время интервью Риккардо с улыбкой назвал Ландо Норриса «il stronzo», подразумевая, что Норрис показал сильное выступление. Судя по всему, Риккардо решил, что у слова «сильный» на английском и итальянском языках один корень — stron — поэтому добавил к слову «strong» «итальянизированный» суффикс «zo».



Однако в переводе с итальянского «stronzo» — «засранец», что и произнёс в итоге в прямом эфире Риккардо.



После этого Риккардо извинился по-итальянски перед репортёрами и покинул зону для интервью.