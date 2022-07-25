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Риккардо четыре раза случайно назвал Норриса «засранцем» в прямом эфире

Риккардо четыре раза случайно назвал Норриса «засранцем» в прямом эфире
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо попал в курьёзную ситуацию после завершения Гран-при Франции, сообщает PlanetF1. Во время интервью итальянской прессе Риккардо четыре раза назвал своего напарника Ландо Норриса «засранцем» в эфире национального телевидения.

Во время интервью Риккардо с улыбкой назвал Ландо Норриса «il stronzo», подразумевая, что Норрис показал сильное выступление. Судя по всему, Риккардо решил, что у слова «сильный» на английском и итальянском языках один корень — stron — поэтому добавил к слову «strong» «итальянизированный» суффикс «zo».

Однако в переводе с итальянского «stronzo» — «засранец», что и произнёс в итоге в прямом эфире Риккардо.

После этого Риккардо извинился по-итальянски перед репортёрами и покинул зону для интервью.

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