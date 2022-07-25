Бинотто: мы не можем позволить себе продолжать допускать ошибки

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о планах, которые вынашивает команда ради борьбы с «Ред Булл» за титул в сезоне-2022.



«Нет, мы не можем позволить себе продолжать допускать ошибки, так же, как и соперники, потому что это риск для всех. Мы будем делать всё последовательно, шаг за шагом, гонка за гонкой и останемся сосредоточенными. Мы постараемся бросить им вызов и выиграть все гонки с этого момента и до конца сезона. Это единственное, что мы можем сделать. Посмотрим, что получится из этого в конце сезона», — приводит слова Бинотто RacingNews365.



Напомним, по итогам Гран-при Франции Шарль Леклер сошёл с дистанции, а Карлос Сайнс финишировал пятым. Отставание Леклера от Ферстаппена составляет 63 очка.