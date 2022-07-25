Бинотто: мы не можем позволить себе продолжать допускать ошибки
Поделиться
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о планах, которые вынашивает команда ради борьбы с «Ред Булл» за титул в сезоне-2022.
«Нет, мы не можем позволить себе продолжать допускать ошибки, так же, как и соперники, потому что это риск для всех. Мы будем делать всё последовательно, шаг за шагом, гонка за гонкой и останемся сосредоточенными. Мы постараемся бросить им вызов и выиграть все гонки с этого момента и до конца сезона. Это единственное, что мы можем сделать. Посмотрим, что получится из этого в конце сезона», — приводит слова Бинотто RacingNews365.
Напомним, по итогам Гран-при Франции Шарль Леклер сошёл с дистанции, а Карлос Сайнс финишировал пятым. Отставание Леклера от Ферстаппена составляет 63 очка.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
20:51
-
20:06
-
19:56
-
18:58
-
18:37
-
17:45
-
17:15
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:46
-
15:38
-
14:44
-
14:13
-
13:39
-
13:03
-
12:59
-
12:41
-
12:25
-
12:04
-
11:58
-
10:54
-
10:50
-
09:50
-
09:46
-
09:26
-
00:40
-
00:36
-
00:33
- 24 июля 2022
-
23:46
-
22:59
-
22:40
Партнерский контент