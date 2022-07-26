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Сайнс: Леклер ошибся во Франции, Ферстаппен ошибётся на каком-нибудь другом Гран-при

Сайнс: Леклер ошибся во Франции, Ферстаппен ошибётся на каком-нибудь другом Гран-при
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу ошибки Шарля Леклера на Гран-при Франции, из-за которой ему пришлось досрочно завершить гонку.

«Это сложный поворот. Мы как команда весь уикенд были очень быстры в этом повороте, именно здесь мы были очень сильны. Я думаю, что в этом году мы c самого начала гонок выкладываемся по полной, ничего не оставляем на потом и такие ошибки могут случаться, потому что мы действительно выкладываемся на все сто процентов с самого начала.

Это безумие — мы слишком много рискуем и атакуем. Я и сам уже совершал ошибки в гонках. Шарль совершил её во Франции, Ферстаппен тоже её сделает на одном из Гран-при, так что всё может случиться», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

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