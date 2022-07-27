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Даниил Квят — о предстоящем дебюте в NASCAR: надеюсь, буду бороться за победы и титулы

Даниил Квят — о предстоящем дебюте в NASCAR: надеюсь, буду бороться за победы и титулы
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в гонке Кубка NASCAR на трассе в Индианаполисе. Заезд состоится в ближайшие выходные. Даниил выступит за команду Hezeberg.

«Я очень рад возможности дебютировать в серии NASCAR в Индианаполисе. NASCAR всегда интриговала меня, и я был увлечён этой серией. Мне не терпится добиться успеха. Надеюсь, буду бороться за победы и титулы в будущем. Судя по тому, что я видел на видео, трасса в Индианаполисе сложная, но я с нетерпением жду этого испытания», — приводит слова Квята пресс-служба команды Hezeberg.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:

Ранее сообщалось, что Квят заявлен сразу на три предстоящих гонки серии NASCAR.

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