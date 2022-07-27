Инсайдер — о новинках «Хааса»: я слышал, что на Гран-при Венгрии мы увидим белую «Феррари»

Немецкий журналист и инсайдер, эксперт издания Auto Motor Und Sport Михаэль Шмидт поделился подробностями об обновлении автомобиля, которое готовит команда «Хаас» к Гран-при Венгрии. Он состоится в нынешний уикенд.

«Это большое обновление. Гюнтер Штайнер рассказал нам, что его будет видно невооружённым глазом. Это будет совершенно другая машина. Я слышал, что там мы увидим белую «Феррари», — сказал Шмидт.



В Кубке конструкторов «Хаас» в настоящее время занимает седьмое место. На счету американской команды 34 очка. Возглавляет рейтинг австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 396 баллов. На втором месте – «Феррари» (314), на третьем – «Мерседес» (270).

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