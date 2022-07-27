В «Мерседесе» рассказали о планах по обновлениям до конца нынешнего сезона Формулы-1

Директор «Мерседеса» по стратегии Джеймс Воулз рассказал, что команда последовательно планирует внедрять новинки в ходе нынешнего сезона Формулы-1.



«Что касается обновлений, то это постепенные и небольшие шаги, которые мы предпринимаем. И важным моментом в этом вопросе является то, что у нас есть планы внедрить гораздо больше новинок в последующих гонках. Мы не сможем за один раз просто взять и догнать «Феррари» и «Ред Булл». Но, в чём уже можно было убедиться в ходе нынешнего сезона, мы постепенно сокращаем этот разрыв, и, надеюсь, у нас ещё многое впереди», — приводит слова Воулза The Race со ссылкой на его выступление на канале «Мерседеса» в YouTube.

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