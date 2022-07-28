Себастьян Феттель уходит из Формулы-1 по окончании сезона

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона-2022. Об этом немецкий гонщик сообщил в своих социальных сетях.
Себастьян Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года.
С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1.
С 2015 по 2020 год Феттель выступал за «Феррари», а с начале сезона-2021 стал пилотом «Астон Мартин».
Также Феттель трижды становился вице-чемпионом Формулы-1 и ещё один раз был бронзовым призёром.
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