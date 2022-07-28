Источник: Алонсо и «Альпин» не могут договориться о сроке контракта

Команда Формулы-1 «Альпин» и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не могут договориться о сроке контракта, сообщает издание Blick. По информации источника, Алонсо хочет остаться в Формуле-1 ещё как минимум на два года и требует от команды контракт на два сезона с опционом продления на третий. При этом французский коллектив предложил ему однолетний контракт с опцией продления на один сезон.



Как сообщает источник, «Астон Мартин» может предложить Алонсо контракт на срок, который устроит испанца.



Напомним, 28 июля стало известно о том, что Себастьян Феттель принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Таким образом, в следующем году образуется вакантное место в команде «Астон Мартин».

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