Алонсо близок к 2-летнему контракту с «Альпин», французы могут потерять права на Пиастри

Авторитетный британский журналист Формулы-1 Джо Сейвуд выразил мнение, что Оскар Пиастри может покинуть «Альпин».



Французская команда ведёт переговоры о новом контракте с Фернандо Алонсо, и стороны практически пришли к соглашению о новом двухлетнем контракте, который может быть заключён по схеме «1+1». Однако это может привести к тому, что «Альпин» придётся расстаться с австралийским пилотом Оскаром Пиастри. 1 августа истечёт его опция, и тогда он может самостоятельно принимать решение о своём будущем. «Альпин» попытается убедить Пиастри отправиться в аренду в «Уильямс» на 1-2 года, но сам пилот намерен перебраться в «Макларен».



Напомним, ранее глава «Альпин» Лоран Росси заявлял, что в следующем сезоне хотел бы увидеть в Формуле-1 и Алонсо, и Пиастри, а вариант с арендой Оскара в другую команду выглядит хорошим.