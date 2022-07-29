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«Альфа Ромео» продлила соглашение с «Заубером»

«Альфа Ромео» продлила соглашение с «Заубером»
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«Альфа Ромео» продлила соглашение с «Заубером» на следующий сезон Формулы-1. Об этом рассказал исполнительный директор «Альфа Ромеo» Жан Филипп Импарато.

«Сегодня утром я подписал продление контракта на 2023 год.

Каждый год в июле мы оцениваем ситуацию. Если в будущем мы поймём, что больше не заинтересованы (в Формуле-1) или у нас не будет отдачи от инвестиций, то мы посмотрим, что делать, но всё будет проводиться упорядоченно», — приводит слова Импарато Reuters.

Напомним, ранее авторитетный британский журналист Джо Сейвуд рассказал, что «Ауди» намерена выкупить 75% акций «Заубера». При этом слухи о приобретении «Заубера» «Ауди» ходили и ранее.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

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