Джо Сейвуд: «Ауди» выкупит 75% акций «Заубера» за $ 450 млн

Британский журналист Джо Сейвуд рассказал о ситуации с покупкой «Заубер», которая сейчас выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео».



Сейвуд сообщает, что «Ауди» выкупит 75% акций «Заубер», заплатив $ 450 млн. При этом название «Альфа Ромео» сохранится до конца 2025 года.



«В Сильверстоуне говорили о том, что «Ауди» покупает «Заубер». За $ 450 млн они получают 75% акций. Сделка будет зависеть от утверждения нового моторного регламента на 2026 год.



«Ауди» купит 25% акций в 2023 году, столько же в 2024-м и ещё 25% – в 2025-м. Ещё 25% останутся за Финном Раузингом.



До конца 2025 года команда в любом случае будет использовать моторы «Феррари» и сохранит за собой название «Альфа Ромео». После этого «Ауди» получит полный контроль, а разработкой двигателя займётся Audi Sport GmbH. Раньше это не случится, так как шасси «Ауди» невозможно использовать с мотором «Феррари», — написал в своём блоге Сейвуд.