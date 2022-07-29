Леклер — лучший по итогам второй тренировки ГП Венгрии, Сайнс — 3-й, Ферстаппен — 4-й,

В Будапеште завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.



Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвёртый результат.



Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,445.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,217.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,231.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,283.

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,427.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,604.

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,808.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,910.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,952.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,966.

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,102.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,160.

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,169.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,257.

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,285.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,373.

17. Мик Шумахер («Хаас») +1,540.

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,043.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,076.

20. Александер Албон («Уильямс») +2,170.