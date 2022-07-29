Иваса выиграл квалификацию Формулы-2 в Австрии, Другович — 3-й, Випс — 6-й

Японский гонщик команды «ДАМС» Аюму Иваса стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Венгрии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Хайтека» Маркус Армстронг, третьим стал лидер чемпионата, пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший восбмую позицию. Джехан Дарувала по итогам квалификации стал 12-м.



Формула-2. Венгрия. Квалификация



1. Аюму Иваса («ДАМС») — 1.27.930.

2. Маркус Армстронг («Хайтек») — 1.28.311.

3. Фелипе Другович («МП Моторспорт») — 1.28.340.

4. Тео Пуршер («АРТ») — 1.28.359.

5. Логан Сарджент («Карлин») — 1.28.381.

6. Юри Випс («Хайтек») — 1.28.391.

7. Фредерик Вести («АРТ») — 1.28.562.

8. Деннис Хаугер («Према») — 1.28.604.

9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 1.28.686.

10. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») — 1.28.691…

12. Джехан Дарувала («Према») — 1.28.786.