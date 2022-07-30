Латифи — лучший по итогам 3-й тренировки ГП Венгрии, Леклер — 2-й, Феттель попал в аварию

В Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии Формулы-1, проходившая под дождём. Лучший результат по её итогам показал гонщик «Уильямса» Николас Латифи. Вторым был Шарль Леклер, представляющий итальянскую команду «Феррари». Тройку сильнейших замкнул ещё один пилот «Уильямса» Александер Албон.

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель попал в аварию, вылетев в барьер. После аварии Себастьяна все выехали на промежуточных шинах и улучшали время в конце сессии.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» продемонстрировал 11-й результат. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был четвёртым.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика

1. Николас Латифи («Уильямс») – 1.41,480 (17 кругов).

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,661.

3. Александер Албон («Уильямс») +0,901.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,725.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,954.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,090.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +2,109.

8. Ландо Норрис («Макларен») +2,263.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,698.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,175.

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,352.

12. Мик Шумахер («Хаас») +3,676.

13. Эстебан Окон («Альпин») +4,090.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,144.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,158.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +4,211.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,370.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +4,450.

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») +4,611.

20. Серхио Перес («Ред Булл») +6,760.