Росси выиграл гонку IndyCar в Индианаполисе после поломки у Херты

Пилот команды «Андретти» Александер Росси выиграл гонку Gallagher Grand Prix — 13-й этап серии IndyCar сезона-2022, который прошёл на дорожной трассе в Индианаполисе. Отметим, что для «Андретти» это уже вторая подряд победа на этой конфигурации трека — предыдущую гонку, состоявшуюся в мае, выиграл Колтон Херта.



Отметим, что в первой фазе гонки инициативу захватил другой пилот «Андретти» — Колтон Херта, однако на 42-м круге у него возникли технические проблемы, а лидерство перешло к Росси.



Вторым финишировал Кристиан Лундгор из «Рэйхол Леттерман Ланиган», а места с третьего по пятое заняли гонщики «Пенске»: Уилл Пауэр, Скотт Макглоклин и Джозеф Ньюгарден.



Маркус Эрикссон, который приехал в Индианаполис лидером чемпионата, после неудачной квалификации стартовал 25-м, но смог прорваться к финишу на 11-ю позицию. Тем не менее швед уступил первую строчку Уиллу Пауэру, от которого за четыре этапа до конца сезона отстаёт на девять очков.



Два других экс-пилота Формулы-1 Такума Сато и Ромен Грожан финишировали на 15-м и 16-м местах.



IndyCar. Индианаполис (топ-10):



1. Александер Росси («Андретти») — 85 кругов.

2. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган») +3.5441.

3. Уилл Пауэр («Пенске») +14.8481.

4. Скотт Макглоклин («Пенске») +15,9694.

5. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +18,4253.

6. Ринус ван Калмтут («Карпентер») +22,9626.

7. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +23,3542.

8. Скотт Диксон («Ганасси») +23,6130.

9. Феликс Розенквист («Макларен») +24,4659.

10. Алекс Палоу («Ганасси») +27,6401.



Положение в чемпионате (топ-10):



1. Уилл Пауэр («Пенске») — 431 очко.

2. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 422.

3. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 399.

4. Скотт Диксон («Ганасси») — 393.

5. Патрисио О’Уорд («Макларен») +385.

6. Алекс Палоу («Ганасси») — 379.

7. Скотт Макглоклин («Пенске») — 350.

8. Александер Росси («Андретти») — 318.

9. Феликс Розенквист («Макларен») — 299.

10. Колтон Херта («Андретти») — 285.



Следующий этап IndyCar пройдёт на уличной трассе в Нэшвилле 7 августа.