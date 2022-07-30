Росси выиграл гонку IndyCar в Индианаполисе после поломки у Херты

Пилот команды «Андретти» Александер Росси выиграл гонку Gallagher Grand Prix — 13-й этап серии IndyCar сезона-2022, который прошёл на дорожной трассе в Индианаполисе. Отметим, что для «Андретти» это уже вторая подряд победа на этой конфигурации трека — предыдущую гонку, состоявшуюся в мае, выиграл Колтон Херта.
Отметим, что в первой фазе гонки инициативу захватил другой пилот «Андретти» — Колтон Херта, однако на 42-м круге у него возникли технические проблемы, а лидерство перешло к Росси.
Вторым финишировал Кристиан Лундгор из «Рэйхол Леттерман Ланиган», а места с третьего по пятое заняли гонщики «Пенске»: Уилл Пауэр, Скотт Макглоклин и Джозеф Ньюгарден.
Маркус Эрикссон, который приехал в Индианаполис лидером чемпионата, после неудачной квалификации стартовал 25-м, но смог прорваться к финишу на 11-ю позицию. Тем не менее швед уступил первую строчку Уиллу Пауэру, от которого за четыре этапа до конца сезона отстаёт на девять очков.
Два других экс-пилота Формулы-1 Такума Сато и Ромен Грожан финишировали на 15-м и 16-м местах.
IndyCar. Индианаполис (топ-10):
1. Александер Росси («Андретти») — 85 кругов.
2. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган») +3.5441.
3. Уилл Пауэр («Пенске») +14.8481.
4. Скотт Макглоклин («Пенске») +15,9694.
5. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +18,4253.
6. Ринус ван Калмтут («Карпентер») +22,9626.
7. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +23,3542.
8. Скотт Диксон («Ганасси») +23,6130.
9. Феликс Розенквист («Макларен») +24,4659.
10. Алекс Палоу («Ганасси») +27,6401.
Положение в чемпионате (топ-10):
1. Уилл Пауэр («Пенске») — 431 очко.
2. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 422.
3. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 399.
4. Скотт Диксон («Ганасси») — 393.
5. Патрисио О’Уорд («Макларен») +385.
6. Алекс Палоу («Ганасси») — 379.
7. Скотт Макглоклин («Пенске») — 350.
8. Александер Росси («Андретти») — 318.
9. Феликс Розенквист («Макларен») — 299.
10. Колтон Херта («Андретти») — 285.
Следующий этап IndyCar пройдёт на уличной трассе в Нэшвилле 7 августа.
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