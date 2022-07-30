Макс Ферстаппен обрушился с критикой на ФИА

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал ФИА за политику работы с границами трассы.
«Вчера они начали говорить о 13-м повороте, в выходе — границей трассы была пунктирная линия. Там есть поребрик и белая линия рядом, для меня это пределы трассы. Столько мелких глупостей, которые даже им контролировать тяжелее. Мы, пилоты, всегда готовы помочь советом, но ничего не было услышано, и это разочаровывает. Я не хочу спорить с ними, просто хочу посоветовать, но, видимо, им всё равно. Как мне кажется, они относятся к нам как к любителям. Не думаю, что это правильно.
Можно сделать себе одолжение и упростить жизнь, добавив гравий на выходах из поворотов или вроде того. Возьмите, например, Австрию. Зачем пределы трассы в четвёртом и шестом поворотах? Там гравий, и ты сам себя накажешь, если проедешь широко, так как повредишь днище, и машина станет медленнее. Они сами себе усложняют жизнь. Конечно, можно сказать нам оставаться между белыми линиями, но проще сказать, чем сделать. Про эту пунктирную линию всё вообще выглядит очень запутанно», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
- 30 июля 2022
-
21:54
-
21:43
-
21:29
-
20:40
-
20:11
-
19:54
-
19:32
-
19:28
-
19:09
-
18:49
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
16:47
-
15:53
-
15:49
-
15:15
-
15:03
-
14:49
-
14:46
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
12:56
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:35
-
10:57
-
10:44
-
10:16