«Уильямс» перепутал шины Албона и получил за это штраф

Команда «Уильямс» допустила серьёзную ошибку в субботу в рамках Гран-при Венгрии Формулы-1. В соответствии с правилами британская команда должна была сдать определённое число комплектов шин до квалификации, однако во время первого сегмента представители ФИА обнаружили, что Александер Албон использует комплект, который, согласно документам, уже был сдан.



После квалификации в ходе обсуждений сторон выяснилось, что представители «Уильямса» допустили ошибку, неверно указав сданный комплект покрышек «Пирелли». Судьи признали, что речь идёт о простой административной ошибке, а потому ограничились минимально возможным штрафом в данной ситуации. «Уильямс» был оштрафован на € 1 тыс.



Таким образом, Албон сохранил 17-е место по итогам квалификации Гран-при Венгрии.