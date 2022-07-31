Макс Ферстаппен: теперь «Мерседес» должен оказать мне услугу и в гонке

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о выступлении в квалификации Гран-при Венгрии, где он был 10-м. Поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.



«Я был удивлён [поулу Рассела]. Что я имею в виду: да, они были близки, но я не ожидал, что они совершат такой скачок в третьем сегменте. Но признаюсь, мне даже приятно от этого. Что ж, теперь «Мерседес» должен оказать мне услугу и в гонке – это важнее!



Что касается нашего авто, то мы внесли некоторые действительно позитивные изменения. Машину стало намного удобнее пилотировать, и мы выглядели очень конкурентоспособными», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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