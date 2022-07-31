Джереми Кларксон иронично прокомментировал выступление «Феррари» на Гран-при Венгрии

Знаменитый британский телеведущий и автолюбитель Джереми Кларксон прокомментировал провальное выступление «Феррари» в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 31 июля, в Будапеште.

Напомним, после финиша Шарль Леклер заявил, что потребует от команды объяснений касательно его перехода на хард, а Карлос Сайнс признался, что медленный пит-стоп на начальном этапе стоил ему возможности возглавить заезд.

«Поскольку оскорбления в отношении Ф-1 больше недопустимы, я вынужден сказать, что стратеги «Феррари» великолепны», – написал Кларксон в социальных сетях.

Ранее выступление «Феррари» в гонке Гран-при Венгрии прокомментировал руководитель команды Маттиа Бинотто, заявив, что не тактика стала причиной провала.