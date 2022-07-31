«Отвратительно». Ферстаппен отреагировал на сжигание сувенирной продукции Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал болельщиков за сжигание сувенирной продукции своего соперника Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).

«Это, конечно, неприемлемо. Я определённо не согласен с этим, потому что это просто отвратительно.



Но в целом, я думаю, большинство болельщиков поддерживали каждого гонщика на протяжении всей гонки, а также на подиуме. Я думаю, так и должно быть», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Формула-1 незадолго до старта квалификации Гран-при Венгрии выпустила официальный пресс-релиз, в котором все 20 пилотов призывают болельщиков воздержаться от каких бы то ни было оскорблений в адрес других фанатов. Ещё ранее была открыта горячая линия, на которую фанаты могут позвонить, если подвергнутся оскорблениям.