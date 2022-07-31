Бинотто: в «Феррари» отличные стратеги, и я полностью их поддерживаю

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поддержал стратегов своей команды после неудачного Гран-при Венгрии.
«Мы определённо не показали сегодня того результата, на который рассчитывали. Независимо от того, какие у нас были шины, мягкие, средние или жёсткие, характеристики нашего автомобиля не соответствовали ожиданиям. Это тоже необходимо проанализировать.
Такая гонка разочаровывает. Нам просто нужно стать лучше как команде. И мы воспользуемся выходными днями, чтобы восстановить силы, всё проанализировать и понять, что нам нужно сделать лучше.
У нас была правильная стратегия во Франции, а также в Австрии. Мы часто принимаем правильные решения. Иногда мы совершаем ошибки, но и другие совершают ошибки. У нас отличные стратеги, и я полностью их поддерживаю, потому что доверяю им», — приводит слова Бинотто Motorsport-Total.
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