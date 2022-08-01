Расселл: мы вернёмся ко второй половине сезона перезагруженными и поборемся за победы

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу Гран-при Венгрии, где он занял третье место.
«У меня получился очень сильный старт, и это был первый хороший отрезок. Но так получилось, что мы дважды проводили ранние пит-стопы, стараясь закрыться от Макса и от «Феррари». В итоге Макс сегодня был для нас слишком быстр. Ближе к концу на шинах «медиум», когда начался дождь, я начал испытывать трудности, так что есть над чем подумать и понять, где мы могли бы работать лучше.
Команда проделала потрясающую работу: поул-позишн вчера и двойной подиум сегодня. Мы прогрессируем, и я горжусь работой, которую все проделали. Мы вернёмся ко второй половине сезона перезагруженными, сосредоточенными и постараемся побороться за несколько побед», — приводит слова Расселла Motorsport.
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