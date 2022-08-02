Ферстаппен отметил вклад главного стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц в победу на ГП Венгрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул вклад главного гоночного стратега команды Ханны Шмитц в победу на Гран-при Венгрии.



«Безусловно, стратегия очень важна в борьбе за победу в чемпионате. Нельзя позволять себе много ошибок, но я понимаю, что сложно всегда принимать правильные решения.



На Гран-при Венгрии наш главный стратег Ханна сохраняла полное спокойствие. Она хороша в своём деле. Мы понимаем, что у нас достаточно быстрая машина, но «Феррари» тоже показывала хорошую скорость. Просто они ошиблись с выбором «харда», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.



Макс Ферстаппен стартовал с десятой позиции, так как у него возникли проблемы с машиной в квалификации, но прорвался в лидеры по ходу гонки и выиграл.