Ферстаппен отметил вклад главного стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц в победу на ГП Венгрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул вклад главного гоночного стратега команды Ханны Шмитц в победу на Гран-при Венгрии.
«Безусловно, стратегия очень важна в борьбе за победу в чемпионате. Нельзя позволять себе много ошибок, но я понимаю, что сложно всегда принимать правильные решения.
На Гран-при Венгрии наш главный стратег Ханна сохраняла полное спокойствие. Она хороша в своём деле. Мы понимаем, что у нас достаточно быстрая машина, но «Феррари» тоже показывала хорошую скорость. Просто они ошиблись с выбором «харда», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Макс Ферстаппен стартовал с десятой позиции, так как у него возникли проблемы с машиной в квалификации, но прорвался в лидеры по ходу гонки и выиграл.
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