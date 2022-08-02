Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен отметил вклад главного стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц в победу на ГП Венгрии

Ферстаппен отметил вклад главного стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц в победу на ГП Венгрии
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул вклад главного гоночного стратега команды Ханны Шмитц в победу на Гран-при Венгрии.

«Безусловно, стратегия очень важна в борьбе за победу в чемпионате. Нельзя позволять себе много ошибок, но я понимаю, что сложно всегда принимать правильные решения.

На Гран-при Венгрии наш главный стратег Ханна сохраняла полное спокойствие. Она хороша в своём деле. Мы понимаем, что у нас достаточно быстрая машина, но «Феррари» тоже показывала хорошую скорость. Просто они ошиблись с выбором «харда», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Макс Ферстаппен стартовал с десятой позиции, так как у него возникли проблемы с машиной в квалификации, но прорвался в лидеры по ходу гонки и выиграл.

Новость по теме
Хэмилтон: Ферстаппен стартовал десятым, развернулся на трассе, но всё равно выиграл гонку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022