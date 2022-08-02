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Хэмилтон — об инвестиции в команду по американскому футболу: такой шанс даётся раз в жизни

Хэмилтон — об инвестиции в команду по американскому футболу: такой шанс даётся раз в жизни
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись по поводу того, что стал совладельцем американской команды по американскому футболу «Денвер Бронкос».

«Рад присоединиться к группе потрясающих владельцев и стать частью истории «Денвер Бронкос». Такой шанс, который позволяет оказать влияние на спорт и поработать с первоклассной командой, выпадает раз в жизни», — написал Хэмилтон.

Хэмилтон семь раз становился чемпионом мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

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