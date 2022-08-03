Ди Реста: очевидно, у Пиастри есть соглашение с другой командой

Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста поделился мнением о ситуации вокруг контракта Оскара Пиастри с «Альпин».



«Да, происходящее очень странно. Думаю, весь паддок был застигнут врасплох, когда начался сезон переходов со всеми этими историями с контрактами пилотов. Фернандо перешёл в «Астон Мартин», о чём я вообще ничего заранее не слышал, как и мои коллеги. Так что логично, что это застало Зафнауэра врасплох.



В итоге это привело к тому, что произошло с Пиастри. В «Альпин» продвигали его, они делали всё, чтобы посадить его за руль, потому что он является ценным активом в будущем. Но то заявление, которое он сделал, меня очень сильно удивляет, он отверг контракт с командой, которая входит в топ-4 и прогрессирует.



Это может означать только то, что он получил место в другой команде. Где он поедет? В «Уильямсе»? В «Макларене»? Что будет делать Даниэль Риккардо? Посадить Оскара за руль было целью «Альпин», но, очевидно, он собирается перейти в другую команду. Он принимал решение, думая, что Алонсо останется в команде, он был частью окружающей обстановки, и, очевидно, теперь он продолжит действовать», — приводит слова Пола ди Ресты Sky Sports.