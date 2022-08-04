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Перес: в Венгрии я чувствовал себя комфортнее в ходе гонки

Перес: в Венгрии я чувствовал себя комфортнее в ходе гонки
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что он смог добиться прогресса на Гран-при Венгрии.

«Всё прошло не так и плохо, но не стоит воспринимать происходящее как должное. Последние гонки были тяжёлыми, мы внесли пару изменений в работу болида. Нам нужно работать и понять, как именно работает наша машина. После этого, надеюсь, мы сможем вернуться.

Мы выполнили огромную работу, особенно в Венгрии. У нас есть несколько хороших идей, но важно соединить их все в рамках одного болида. В Венгрии в ходе гонки мне было намного комфортнее, мы продолжаем прогрессировать. Особенно это касается гонки в сравнении с квалификацией. Мы понимаем, что и как мы сделали. Надеюсь, мы сможем использовать это после летнего перерыва и стать сильнее», — цитирует Переса RacingNews365.

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