Источник: комиссия ФИА признала контракт Пиастри с «Маклареном» законным

Австралийский гонщик Оскар Пиастри уже подписал соглашение с «Маклареном» на 2023 год. Об этом сообщает racingnews365.
По информации источника, комиссия ФИА по признанию контрактов, где проверяются и утверждаются все договоры, уже одобрила соглашение Пиастри с «Маклареном». В «Альпин», в свою очередь, так и не воспользовались опцией. Кроме того, французская команда не сможет оспорить решение, так как ранее комиссия ФИА была признана высшей инстанцией во вопросам контрактов.
Контракт Пиастри с «Маклареном» был подписан вечером 30 июля — до того, как стало известно об уходе Фернандо Алонсо из «Альпин».
На данный момент неопределённой остаётся ситуация с Даниэлем Риккардо, чей контракт с «Маклареном» истекает в конце сезона. Пилот может уведомить команду о продлении соглашения до 1 сентября.
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