Рейхол готов предоставить Феттелю место в IndyCar

Владелец команды «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» Грэм Рейхол подтвердил, что он готов дать возможность выступить в гонке IndyCar Себастьяну Феттелю.



«Дверь для Себастьяна Феттеля всегда открыта. Если он захочет потестировать машину или выступить в гонке, то, уверен, мы найдём варианты. Я уверен, что такому гонщику не слишком интересно финишировать десятым, принимая во внимание его титулы и другие достижения.



Если он захочет попробовать себя за рулём машины IndyCar, то уверен, что для него найдётся место. Наша команда рассматривает вариант с выставлением четвёртой машины на старт. Я не говорю, что Себастьян обязательно захочет провести полный сезон, но если он захочет выступить в гонке, то он точно сможет это сделать», — приводит слова Грэма Рейхола The Race.