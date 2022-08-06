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Ферстаппен: новые болиды слишком тяжёлые, я не вижу, как это можно исправить

Ферстаппен: новые болиды слишком тяжёлые, я не вижу, как это можно исправить
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об улучшении гоночной составляющей Формулы-1 за счёт нового регламента.

«Думаю, что преследовать друг друга стало заметно проще, это хорошая новость. Но что касается веса болидов, то они слишком тяжёлые. Это не очень хорошо, и при этом я не вижу, как ситуацию можно будет исправить в ближайшем будущем. Сцепление машин с асфальтом в этом году стало выше. Конечно, сложно оценить то, насколько лучше стала ситуация, но по крайней мере борьба на трассе стала интереснее.

С другой стороны, на некоторых трассах преследовать соперников по-прежнему сложно. Сложности эти возникают из-за перегрева шин и прочих факторов. Так что нам есть к чему стремиться», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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