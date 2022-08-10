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В «Ред Булл» отреагировали на разговоры о возможном переходе Пьера Гасли в «Альпин»

В «Ред Булл» отреагировали на разговоры о возможном переходе Пьера Гасли в «Альпин»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отверг предположения, связывающие пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли с вакантным местом в «Альпин» в 2023 году. Некоторые специалисты считают, что в случае если Оскар Пиастри не окажется в «Альпин», то идеальным планом Б для этой команды стало бы приглашение ещё одного француза в пару к Эстебану Окону. Гасли подписал контракт с «Ред Булл» до 2023 года, но пока не может пробиться в главную команду.

«У Гасли нет пункта о выходе. Такого пункта не было до летнего перерыва и не будет после», — приводит слова Марко издание Sport1.de.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее сообщалось, что гонщик Формулы-Е Антонио Джовинацци рассматривается «Альпин» как кандидат на место в команде.

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