Motorsport Italia: «Альпин» рассматривает Антонио Джовинацци кандидатом на место в команде

Бывший итальянский пилот Формулы-1 «Альфа Ромео», гонщик Формулы-Е Антонио Джовинацци рассматривается «Альпин» как кандидат на место в команде. Об этом информирует Motorsport Italia.



Сообщается, что на решение французского гоночного коллектива может сказаться важность итальянского рыка для концерна «Рено». При этом отмечается, что каких-либо соответствующих новостей не стоит ждать до того, как «Макларен» и Даниэль Риккардо не придут к соглашению.



Напомним, в начале августа стало известно, что пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где в следующем сезоне займёт место Себастьяна Феттеля.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее сообщалось, что в «Макларене» планируют освободить Риккардо от контракта на следующий сезон. Сторона Даниэля намерена потребовать от команду финансовую компенсацию в размере около $ 21 миллиона.