Motorsport Italia: «Альпин» рассматривает Антонио Джовинацци кандидатом на место в команде

Бывший итальянский пилот Формулы-1 «Альфа Ромео», гонщик Формулы-Е Антонио Джовинацци рассматривается «Альпин» как кандидат на место в команде. Об этом информирует Motorsport Italia.
Сообщается, что на решение французского гоночного коллектива может сказаться важность итальянского рыка для концерна «Рено». При этом отмечается, что каких-либо соответствующих новостей не стоит ждать до того, как «Макларен» и Даниэль Риккардо не придут к соглашению.
Напомним, в начале августа стало известно, что пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где в следующем сезоне займёт место Себастьяна Феттеля.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Ранее сообщалось, что в «Макларене» планируют освободить Риккардо от контракта на следующий сезон. Сторона Даниэля намерена потребовать от команду финансовую компенсацию в размере около $ 21 миллиона.
- 10 августа 2022
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 августа 2022
-
22:48
-
21:57
-
21:37
-
20:47
-
20:22
-
20:11
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:21
-
16:55
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
14:23
-
13:21
-
13:09
-
12:29
-
11:36
-
10:55
-
09:50
-
00:44
- 8 августа 2022
-
23:47
-
23:06
-
21:51
-
20:53
-
20:49
-
19:53
-
18:57