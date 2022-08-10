Ральф Шумахер: Мик явно начал слабо сезон, а в Ф-2 есть пилоты, которые здорово выступают

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении своего племянника Мика Шумахера в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Ну, я должен сказать, что нынешний сезон Мик явно начал слабо, если сравнить с тем, как начал его Магнуссен. Но потом он всё-таки нашёл свой путь, и это случилось в правильное время. Когда в «Хаасе» примут решение? Стоит сказать, что в Венгрии с тем пакетом, который у него был, он проделал приличную работу. Вот почему всё идёт по плану. Он и до этого несколько раз здорово выступал.
Как правило, август или сентябрь — это время, когда происходит поиск гонщиков. Я хочу сказать, что в Формуле-2 есть некоторые пилоты, которые здорово выступают, и у них есть деньги. Есть, к примеру, Фелипе Другович, который обязательно хочет пойти на повышение», — приводит слова Ральфа Motorsport-Total.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 10 августа 2022
-
14:04
-
13:11
-
12:38
-
11:09
-
10:23
-
09:44
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 августа 2022
-
22:48
-
21:57
-
21:37
-
20:47
-
20:22
-
20:11
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:21
-
16:55
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
14:23
-
13:21
-
13:09
-
12:29
-
11:36
-
10:55
-
09:50
-
00:44
- 8 августа 2022
-
23:47