Ральф Шумахер: Мик явно начал слабо сезон, а в Ф-2 есть пилоты, которые здорово выступают

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении своего племянника Мика Шумахера в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Ну, я должен сказать, что нынешний сезон Мик явно начал слабо, если сравнить с тем, как начал его Магнуссен. Но потом он всё-таки нашёл свой путь, и это случилось в правильное время. Когда в «Хаасе» примут решение? Стоит сказать, что в Венгрии с тем пакетом, который у него был, он проделал приличную работу. Вот почему всё идёт по плану. Он и до этого несколько раз здорово выступал.



Как правило, август или сентябрь — это время, когда происходит поиск гонщиков. Я хочу сказать, что в Формуле-2 есть некоторые пилоты, которые здорово выступают, и у них есть деньги. Есть, к примеру, Фелипе Другович, который обязательно хочет пойти на повышение», — приводит слова Ральфа Motorsport-Total.

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