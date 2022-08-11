Марио Андретти: производители приходят и уходят, а для нас гонки — это жизнь

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти не понимает, почему некоторые команды противятся возможному приходу команды его сына Майкла в чемпионат.
«Команды сопротивляются, мотивируя это грядущим приходом производителей. Ну хорошо, это всегда отлично. Вопросов нет. Их и не должно быть. Тото упомянул «Ауди» – в контексте того, что они скорее будут рады видеть в чемпионате «Ауди», чем 11-ю команду. Да, этому будут рады все, но кто сказал, что они будут строить команду с нуля? Скорее всего, «Ауди» будет сотрудничать с существующей командой как технический партнёр и поставщик моторов. И я объясню почему. Это позволяет проще оправдать инвестиции. Каждый раз, когда команда с вашим двигателем побеждает, вы выигрываете гонку. А когда нет побед, то вина лежит на команде. И это нормально.
Мы как команда тоже будем рады приходу новых производителей. Как будем рады работать и с уже присутствующими в чемпионате производителями. И мы ведём такие переговоры. Но проблема в том, что производители приходят и уходят. Мы же приходим и остаёмся. Производители не зависят от спорта. А мы да. Это наша жизнь. Мы дышим этим. Так зачем нас лишать этого?» — приводит слова Андретти Motorlat.
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