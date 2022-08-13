Льюис Хэмилтон: в школе учителя говорили мне: «Ты всегда будешь никем»

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о трудностях, с которыми сталкивался в детские годы.
«Когда я учился в школе, я страдал дислексией (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. — Прим. «Чемпионата). Я изо всех сил боролся и был одним из немногих чернокожих детей в школе, которым никогда не давали шанса прогрессировать. Учителя говорили мне: «Ты всегда будешь никем». Помню, как весь в слезах, говорил: «Я не собираюсь быть никем». Это было самое демотивирующее, что я слышал. Особенно из-за того, что они делали прямо противоположное с белыми ребятами. Но на самом деле я не держу зла на этих людей, потому что так они только подпитывали меня», — приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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