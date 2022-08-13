Экс-пилот Ф-1 назвал гонщиков, помимо Леклера, способных навязать борьбу Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мыслями о борьбе за титул в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Штука, безоговорочным фаворитом в ней является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. При этом он назвал ряд гонщиков, которые могут успешно конкурировать с ним.



«Может ли Леклер конкурировать с Максом Ферстаппеном? Потенциал у него есть, тут без вопросов. Но я считаю, что в настоящее время Ферстаппен стоит выше всех остальных. Сразу за ним стоят такие гонщики, как Леклер, Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс или Джордж Расселл. Все они определённо могут эффективно противостоять ему», — приводит слова Штука издание Eurosport.de.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: