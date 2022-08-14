Ландо Норрис: хотел бы, чтобы у «Макларена» были такие же «проблемы», как у «Мерседеса»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис иронично высказался о последних выступлениях «Мерседеса», не лучшим образом показывающего себя в квалификациях, однако стабильно попадающего на подиумы в гонках.

«Я ненавижу говорить о сверхдостижениях, потому что, как по мне, вы просто добиваетесь того, на что способны в конкретный день. Хотя в субботу конкуренция всегда выше, чем в воскресенье. Так же дела обстоят, по всей видимости, и для остальных.

Вы видите, как «Мерседес» испытывает трудности в квалификации [на Гран-при Франции], а затем они говорят: «Оу, что случилось? Второе и третье место?» Я бы хотел, чтобы у нас были такие же проблемы!» – приводит слова пилота издание Racingnews365.

Ранее в интервью Норрис признался, что нынешний болид команды не подходит стилю его пилотирования.