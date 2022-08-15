Марко — о возможном переходе Гасли в «Ред Булл»: у него одно время круга с Цунодой
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко критически высказался о возможном переходе француза Пьера Гасли из «Альфа Таури» в основную команду.
«У нас хорошие отношения. Как лидер он добился немалых успехов в «Альфа Таури» за последние годы. Но Юки [Цунода] уже находится на его уровне, если говорить о скорости круга. В гонках дела также обстоят не столь хорошо.
Несмотря на это, мы улучшили контракт Гасли финансово, хоть мы и не должны были этого делать. Контракт Переса не позволяет ему переходить в «Ред Булл» в 2023 году. Начиная с 2024-го он свободен», – приводит слова Марко издание Motorsport France.
Ранее в интервью Гасли признался, что был вынужден обратиться в больницу из-за эффекта дельфинирования.
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