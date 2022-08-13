Гасли признался, что был вынужден обратиться в больницу из-за дельфинирования

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что был вынужден обратиться в госпиталь из-за сильного эффекта дельфинирования на Гран-при Азербайджана.



«Я рад, что появилась директива. Ни на одной другой трассе наша машина не подпрыгивала так сильно, как в Баку, и дело было не только в дельфинировании. Наша машина очень эффективна при низком дорожном просвете, а на трассе в Баку много ухабов. Эта гонка стала серьёзным испытанием для моей спины. После уикенда мне пришлось обратиться в больницу, чтобы сделать МРТ и убедиться, что с моим позвоночником всё в порядке», — приводит слова Гасли RacingNews365.



Напомним, с Гран-при Бельгии в Формуле-1 должна вступить в силу техническая директива, направленная на борьбу с дельфинированием. Введение директивы заставит команды эксплуатировать машины таким образом, чтобы не возникало серьёзного дельфинирования, которое становится опасным для здоровья гонщиков из-за подпрыгивания машин на прямых и в скоростных поворотах.