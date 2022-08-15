«Слишком резко». Квят высказался об активизме Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1, россиянин Даниил Квят высказался об активизме четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.



«Хорошо, когда человек пробует себя, высказывает мнение. Только тут как-то слишком резко получилось. Но почему нет: если человек хочет этим заниматься… Это его дело», — приводит слова Квята Sports.ru.



Напомним, 28 июля Себастьян Феттель официально объявил, что завершит выступления в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона. Феттель в период с 2010 по 2013 год выиграл четыре чемпионских титула подряд.



Квят, в свою очередь, покинул Формулу-1 по окончании сезона-2020. Недавно Даниил дебютировал в гонках NASCAR. По итогам первой гонки Квят сошёл на 43-м круге дистанции из-за проблемы с подвеской.