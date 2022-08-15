Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас завоевал подиум по итогам гравийной велогонки

Валттери Боттас завоевал подиум по итогам гравийной велогонки
Комментарии

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас завоевал подиум по итогам гравийной велогонки SBT GRVL в штате Колорадо. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях. По итогам заезда Боттас стал четвёртым в общем зачёте и первым в своей возрастной группе.

Боттас выступал в велогонке вместе со своей австралийской подругой, велосипедисткой Тиффани Кромвелл. Тиффани по итогам заезда стала седьмой в общем зачёте и первой среди женщин.

Боттас уже второй год выступает в этой велогонке. В прошлом году Валттери по итогам заезда стал пятым в общем зачёте и вторым в своей возрастной группе.

«Это был весёлый день! Я финишировал четвёртым в общем зачёте среди более чем 700 участников и первым в своей возрастной группе. Это крутое мероприятие. А Тиффани стала чемпионкой среди женщин», — написал в своих соцсетях Боттас.

Новость по теме
Боттас: для меня это самый приятный сезон в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022