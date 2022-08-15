Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас завоевал подиум по итогам гравийной велогонки SBT GRVL в штате Колорадо. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях. По итогам заезда Боттас стал четвёртым в общем зачёте и первым в своей возрастной группе.
Боттас выступал в велогонке вместе со своей австралийской подругой, велосипедисткой Тиффани Кромвелл. Тиффани по итогам заезда стала седьмой в общем зачёте и первой среди женщин.
Боттас уже второй год выступает в этой велогонке. В прошлом году Валттери по итогам заезда стал пятым в общем зачёте и вторым в своей возрастной группе.
«Это был весёлый день! Я финишировал четвёртым в общем зачёте среди более чем 700 участников и первым в своей возрастной группе. Это крутое мероприятие. А Тиффани стала чемпионкой среди женщин», — написал в своих соцсетях Боттас.
- 15 августа 2022
-
20:57
-
20:53
-
20:05
-
19:57
-
18:53
-
18:49
-
18:01
-
17:57
-
16:50
-
16:32
-
16:02
-
15:28
-
13:49
-
13:28
-
13:17
-
12:56
-
11:46
-
11:32
-
10:39
-
10:34
-
09:55
-
09:45
-
00:47
-
00:14
- 14 августа 2022
-
22:32
-
21:25
-
20:26
-
19:19
-
18:19
-
16:53
-
15:42
-
14:18
-
13:23
-
12:37
-
11:23