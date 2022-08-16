Бинотто: текущий прогресс силовых установок «Феррари» – лучший за последние 25 лет

Руководитель и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о прогрессе силовых установок из Маранелло в сезоне-2022.
«Сейчас у нас стало больше ясности по поводу наших силовых установок, потому что мы можем наблюдать прогресс, так как регламент в этой сфере не менялся за последние годы.
Мы действительно добились больших успехов в проектировании силовых установок, особенно если сравнивать результаты с целями. Если посмотреть на прошлый сезон и на нынешний – то разница колоссальна. Это лучший прогресс, которого добивались мотористы из Маранелло за 25 лет, я никогда не видел такого.
Это доказывает, что наша команда способна на многое. Я очень доволен нашим прогрессом в сфере силовых установок», – приводит слова Бинотто портал Motorsport.
- 16 августа 2022
-
12:13
-
11:30
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:49
-
01:01
- 15 августа 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:04
-
22:00
-
20:57
-
20:53
-
20:05
-
19:57
-
18:53
-
18:49
-
18:01
-
17:57
-
16:50
-
16:32
-
16:02
-
15:28
-
13:49
-
13:28
-
13:17
-
12:56
-
11:46
-
11:32
-
10:39
-
10:34
-
09:55
-
09:45
-
00:47
-
00:14