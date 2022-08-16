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Бинотто: текущий прогресс силовых установок «Феррари» – лучший за последние 25 лет

Бинотто: текущий прогресс силовых установок «Феррари» – лучший за последние 25 лет
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Руководитель и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о прогрессе силовых установок из Маранелло в сезоне-2022.

«Сейчас у нас стало больше ясности по поводу наших силовых установок, потому что мы можем наблюдать прогресс, так как регламент в этой сфере не менялся за последние годы.

Мы действительно добились больших успехов в проектировании силовых установок, особенно если сравнивать результаты с целями. Если посмотреть на прошлый сезон и на нынешний – то разница колоссальна. Это лучший прогресс, которого добивались мотористы из Маранелло за 25 лет, я никогда не видел такого.

Это доказывает, что наша команда способна на многое. Я очень доволен нашим прогрессом в сфере силовых установок», – приводит слова Бинотто портал Motorsport.

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