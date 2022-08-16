Бинотто: текущий прогресс силовых установок «Феррари» – лучший за последние 25 лет

Руководитель и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о прогрессе силовых установок из Маранелло в сезоне-2022.



«Сейчас у нас стало больше ясности по поводу наших силовых установок, потому что мы можем наблюдать прогресс, так как регламент в этой сфере не менялся за последние годы.



Мы действительно добились больших успехов в проектировании силовых установок, особенно если сравнивать результаты с целями. Если посмотреть на прошлый сезон и на нынешний – то разница колоссальна. Это лучший прогресс, которого добивались мотористы из Маранелло за 25 лет, я никогда не видел такого.



Это доказывает, что наша команда способна на многое. Я очень доволен нашим прогрессом в сфере силовых установок», – приводит слова Бинотто портал Motorsport.