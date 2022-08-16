Вольф: спокойно отношусь к тому, что Ферстаппен выиграл чемпионат. Он этого достоин

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что ежедневно думает о Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1, но считает, что пилот «Ред Булл» Макс Фесртаппен достоин чемпионства.



«Я думаю об этом каждый день. Однако я спокойно отношусь к тому, что Макс выиграл чемпионат, потому что он достойный чемпион», — приводит слова Вольфа Motorsport.



Тото также признался, что доволен работой президента Международной автомобильной федарации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема.



«Будут ли на пути препятствия, потому что команде Мохаммеда ещё многое предстоит? Да, конечно. Но я доволен тем, как всё идёт», — сказал Вольф.

Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона на Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. Вскоре в Формуле-1 возник большой скандал на этой почве.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: