Вольф: ни одна спортивная команда не выигрывала 8 титулов чемпиона мира, кроме «Мерседеса»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что ему нравится ошибаться, так как впоследствии, как он считает, будет получать пользу за счёт полученного опыта.
«Я изучал, почему великие команды не были в состоянии повторить великие серии, когда они завоёвывали титул за титулом. Ни одна спортивная команда ни в одном виде спорта никогда не выигрывала восемь титулов чемпиона мира подряд, и на это есть много причин, но в основе всего лежит человек. Он становится самодовольным. Уже не так заряжен, как раньше. Может, не так амбициозен.
Я бы сказал, что сейчас мне нравится ошибаться, потому что, я считаю, это станет основой долгосрочного будущего успеха. У нас было восемь побед в Кубке конструкторов подряд – такого не было ни в одном другом виде спорта», — приводит слова Вольфа talkSPORT со ссылкой на The Financial Times.
Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:
- 17 августа 2022
-
00:08
- 16 августа 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:01
-
21:17
-
20:44
-
20:26
-
19:56
-
19:18
-
18:45
-
18:13
-
18:05
-
17:49
-
16:11
-
14:59
-
13:46
-
12:55
-
12:39
-
12:13
-
11:30
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:49
-
01:01
- 15 августа 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:04
-
22:00
-
20:57
-
20:53
-
20:05
-
19:57
-
18:53
-
18:49