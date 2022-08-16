Вольф: ни одна спортивная команда не выигрывала 8 титулов чемпиона мира, кроме «Мерседеса»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что ему нравится ошибаться, так как впоследствии, как он считает, будет получать пользу за счёт полученного опыта.



«Я изучал, почему великие команды не были в состоянии повторить великие серии, когда они завоёвывали титул за титулом. Ни одна спортивная команда ни в одном виде спорта никогда не выигрывала восемь титулов чемпиона мира подряд, и на это есть много причин, но в основе всего лежит человек. Он становится самодовольным. Уже не так заряжен, как раньше. Может, не так амбициозен.



Я бы сказал, что сейчас мне нравится ошибаться, потому что, я считаю, это станет основой долгосрочного будущего успеха. У нас было восемь побед в Кубке конструкторов подряд – такого не было ни в одном другом виде спорта», — приводит слова Вольфа talkSPORT со ссылкой на The Financial Times.

Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1: