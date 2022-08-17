Главный гоночный инженер «Мерседеса»: мы хотим быть самыми быстрыми и бороться за поулы

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.



«Мы всё делаем правильно, работаем и движемся в верном направлении, что придаёт нам уверенности. В начале года мы если поднимались на подиум, то только потому, что другие допускали ошибки или у них были проблемы с надёжностью. Но мы знаем, чего хотим добиться. Мы хотим быть самыми быстрыми и бороться за поулы благодаря нашей скорости.



У нас был сложный старт сезона, однако команда усердно работала и старалась всё повернуть в нужное русло. Это был интересный вызов для нас. Я бы не сказал, что это было весело, но в результате мы станем сильнее. Нам всё ещё нужны две или три десятые секунды, чтобы мы могли начать оказывать давление на лидеров сезона», — сказал Эндрю Шовлин в эфире подкаста F1 Nation.